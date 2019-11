A San Giuseppe Jato vinti 50 mila euro

vincita

10eLotto, vincita da 50 mila euro a San Giuseppe Jato.

Il 10eLotto nell'ultimo concorso premia la provincia di Pisa e di Palermo: a Pontedera e a San Giuseppe Jato, infatti, sono state centrate - come riporta l'agenzia di stampa Agimeg - due vincite da 50 mila euro con, rispettivamente, un 'otto' e un 'nove' realizzato mettendo in gioco dieci numeri.

Subito dietro in classifica i 20 mila euro vinti a San Marcello Pistoiese (PT) con una giocata da 3 euro. La vincita più alta realizzata con il Lotto tradizionale ha premiato invece Roma con 10 mila euro, per effetto di una giocata sulla ruota di Milano. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di oltre 4,8 miliardi di euro.

