A Scuola dal 10 gennaio, Bianchi: ''Rientro in presenza, sui focolai decidono le Regioni''

Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha confermato il ritorno a scuola in presenza dal 10 gennaio, sui focolai decidono le Regioni.

Pubblicata il: 27/12/2021

Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha sottolineato l'assunzione di "responsabilità" da parte del governo nel confermare il ritorno a scuola in presenza dal 10 gennaio. Bianchi ha detto che in caso di "condizioni straordinarie" come focolai di contagio, saranno i presidenti di Regione a poter disporre "chiusure isolate e non diffuse allo scopo di verificare lo stato in quel cluster". L’indicazione comunque è di "ritornare in presenza".

