A spasso in auto con armi e munizioni nel quartiere Cep: due arresti

I Carabinieri, nel quartiere CEP, hanno tratto in arresto per possesso di armi clandestine e ricettazione, due uomini, entrambi palermitani e noti alle forze dell'ordine.

Pubblicata il: 26/05/2020

I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, nel quartiere CEP, hanno tratto in arresto per possesso di armi clandestine e ricettazione C.r. 62enne e Z.g. 25enne, entrambi palermitani e noti alle forze dell’ordine.

Durante un servizio di controllo del territorio e prevenzione, i militari hanno proceduto al controllo di un vettura che appariva in condizioni piuttosto vetuste.

Insospettiti dall’atteggiamento nervoso degli occupanti, nonché dai loro precedenti di polizia, hanno effettuato un’accurata perquisizione rinvenendo ben occultate: un fucile semiautomatico Beretta CX4 storm cal. 45 acp, una pistola semiautomatica Smith & Wesson cal. 9x21, due serbatoi e 178 cartucce cal. 9x21.

Le armi e le munizioni sono state sequestrate e saranno inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per gli accertamenti tecnico-balistici e per verificare se le stesse siano state utilizzate in azioni delittuose; l’autovettura è stata sequestrata amministrativamente perché risultata mancante della prescritta copertura assicurativa.

I due arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale “Lorusso- Pagliarelli”, in attesa dell’udienza di convalida.

