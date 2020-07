truffe

A spasso per Mondello: arrestato il mago delle truffe

Doveva espiare 4 anni e 8 mesi di reclusione, per truffa e ricettazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/07/2020 - 09:42:13 Letto 427 volte

I Carabinieri della Stazione Crispi hanno tratto in arresto R.n. 37enne di Castelvetrano (TP), residente a Palermo, in quanto destinatario di ordine di carcerazione, della Procura della Repubblica di Milano, dovendo espiare 4 anni e 8 mesi di reclusione, per truffa e ricettazione.

I militari, a seguito di mirata attività info-investigativa, lo hanno rintracciato a bordo di un autovettura a Mondello e compiute le formalità di rito lo hanno tradotto presso la casa circondariale Lorusso - Pagliarelli.

La condanna trae origine da una serie di raggiri accertati nel periodo marzo - dicembre 2010, quando l’odierno arrestato aveva costituito una falsa società elettrica sostituendosi all’ENEL nella riscossione delle bollette di ignari utenti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!