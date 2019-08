rifiuti

Abbandonava imballaggi di plastica, cittadino segnala e la municipale sanziona

Continua la campagna #facciamounpatto grazie alle segnalazioni dei cittadini che denunciano intollerabili comportamenti, pregiudizievoli per il ripristino della salubritą e del decoro della cittą.

Pubblicata il: 15/08/2019

Il Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Messina comunica che ieri, nell'ambito degli interventi finalizzati al contrasto all'abbandono incondizionato di rifiuti e grazie alla segnalazione di un solerte cittadino alla centrale operativa, gli agenti del Nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno individuato un uomo che depositava imballaggi di plastica in via Tiro a Segno.

Il trasgressore aveva già abbandonato una ingente ed ingombrante quantità di cellofan sul suolo pubblico quando gli agenti, dopo una breve ricerca, lo hanno individuato e sanzionato per un importo di 600 euro.

L’uomo è stato costretto a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo il materiale abbandonato proveniente - a suo dire - dalla propria abitazione e a portarlo presso l’isola ecologica di viale dei Picciotti.

Contemporaneamente, un’altra pattuglia in via Lussorio Cau, in abiti civili ed auto civetta, a seguito di un appostamento nei pressi di un’area a rischio discarica, ha sanzionato due trasgressori per un importo di 166 euro ciascuno per conferimento dei rifiuti fuori orario.

Fonte: Polizia Municipale

