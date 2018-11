tragedia scampata

''Abbiamo sentito rumori e siamo scappati'' così si è salvata una famiglia *VIDEO*

''Ho sentito i cani abbaiare. Erano circa le 22:30. Ho detto a mio marito di andare a vedere cosa accadeva. Ha aperto la porta e l'acqua ha invaso la casa''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/11/2018 - 09:39:54 Letto 474 volte

“Ho sentito i cani abbaiare. Erano circa le 22:30. Ho detto a mio marito di andare a vedere cosa accadeva. Ha aperto la porta e l'acqua ha invaso la casa. Abbiamo preso subito mia figlia di 39 anni che e' invalida, siamo saliti in auto e siamo scappati".

Lo dice Maria Concetta Alfano, che ha una villetta a poca distanza da quella dove sono morte nove persone a causa del maltempo a Casteldaccia (Palermo). Andrea Cardinale, il marito, e' ancora in pigiama.

Dopo essere tornato a Palermo ha ricevuto la telefonata di un amico che gli ha detto della tragedia. Ha acceso la tv e ha sentito le prime notizie. Poi si e' rimesso in auto ed e' tornato a Casteldaccia. "L'acqua arrivava fino al cofano dell'auto - dice -. Sono riuscito a imboccare la statale per un pelo. Anche quella strada era invasa dall'acqua. Non conoscevo le vittime. Sono tornato per vedere cosa e' accaduto ai miei cani. Veniamo qui a villeggiare da quattro anni e non era mai accaduto nulla. Non sapevo neanche che qui vicino ci fosse un fiume".

