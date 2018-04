abbonamenti pay tv

Abbonamenti tv irregolari e ''card sharing'', controlli e denunce dei carabinieri

Controllati dai militari vari esercizi commerciali palermitani: molti di essi sono risultati in possesso dell'abbonamento ad uso familiare, altri completamente sprovvisti e allacciati tramite streaming video

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2018 - 12:30:50 Letto 370 volte

I carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno controllato diversi esercizi commerciali di Palermo al fine di verificare la presenza di irregolarità nelle attività.

Dai controlli dei militari, è emerso che in numerosi locali venivano trasmessi vari eventi calcistici di serie A utilizzando illegalmente un contratto di abbonamento Sky o Mediaset, sottoscritto per uso esclusivamente privato o familiare e quindi non adatto alla trasmissione in attività commerciali.

Tra i segnalati, i carabinieri hanno denunciato tre persone che diffondevano le trasmissioni calcistiche non avendo neanche un abbonamento. Il fenomeno del “card sharing” consiste nella ricezione del segnale dell’evento tramite i cosiddetti “dreambox”, all'apparenza normali decoder, in realtà opportunamente codificati e in grado di agganciare, tramite un indirizzo IP in rete, un segnale remoto che permette la trasmissione in streaming dei contenuti a pagamento. Il servizio è illegale, e le norme violate dai commercianti sono quelle sui diritti d’autore.

Nei vari controlli, diversi locali sono risultati in regola e hanno ringraziato i militari per i controlli effettuati.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!