Polizia

Abusa e rapina una ventenne: arrestato

Arrestato un pregiudicato palermitano di 46 anni per avere rapinato, sequestrato e violentato una ventenne inglese

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/02/2018 - 09:53:46 Letto 390 volte

La Polizia ha arrestato un pregiudicato palermitano di 46 anni per avere rapinato, sequestrato e violentato, nel maggio scorso, una ventenne inglese. La ragazza, residente a Palermo da qualche mese, dopo avere passato una notte di divertimento con delle amiche in alcuni locali, era salita sull'auto dell'uomo, in via Roma, credendo si trattasse di un taxi. Il 46enne, lavoratore precario ex Pip, invece di riportarla a casa l'aveva condotta in un luogo isolato, a Brancaccio, dove in auto aveva abusato di lei e l'aveva rapinata del cellulare e dei soldi, poi abbandonandola in strada.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!