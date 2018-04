Attivitą abusiva

Abusivismo, sequestrato stabile e chiuso ristorante-pizzeria allo ZEN

Operazione congiunta di Municipale e Carabinieri, numerose irregolaritą edilizie e commerciali

06/04/2018

Un complesso edilizio in gran parte abusivo che ospitava un’attività di ristorante-pizzeria totalmente non autorizzata. È quanto emerso ieri sera da un’operazione condotta dai carabinieri della stazione di San Filippo Neri e dal nucleo controllo attività commerciali su area pubblica.

Assenti le autorizzazioni amministrative, totalmente autonomi e spontanei gli ampliamenti e le modifiche edilizie apportati allo stabile di due piani sede dell’attività commerciale. Nel complesso, sito in una zona con vincolo paesaggistico nel quartiere ZEN, i carabinieri e la polizia municipale hanno individuato diversi lavori in profilato metallico e un gazebo fisso di circa 50 metri quadri antistante la struttura principale, tutti non autorizzati e fuori norma.

L’operazione ha portato alla chiusura dell’attività, al sequestro delle parti abusive (cui sono stati apposti i sigilli) e alla denuncia dei comproprietari del locale. P.L. di 72 anni, P.G. di 78 anni, S.M.G. G. di 74 anni, G. L.M. di 45 anni, F. L.M. di 43 anni, S. L.M. di 38 anni e il gestore dell’attività, R.A. di 61 anni, responsabile di non aver richiesto alcun titolo autorizzativo, sono stati sanzionati per oltre 8 mila euro.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

