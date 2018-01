abusi sessuali

Abus˛ delle nipotine: condannato ex militare della Guardia di Finanza

╚ stato condannato a 8 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata su minorenni...

25/01/2018

È stato condannato a 8 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata su minorenni dalla quarta sezione penale del Tribunale di Catania un ex militare della Guardia di Finanza all’epoca dei fatti in servizio e adesso in pensione, residente nel Milanese.

Secondo l’accusa, a dicembre del 2011 e del 2014, durante le vacanze di Natale, avrebbe abusato delle sue nipotine, di 8 e 4 anni, a casa della nonna delle due bimbe, sorella dell’imputato.

Le loro confessioni hanno fatto scattare le indagini e aprire l’inchiesta della Procura di Catania. L’uomo era stato arrestato nel 2015, poi ammesso agli arresti domiciliari. È stato scarcerato nei mesi scorsi, con il divieto di avvicinamento alle vittime.

