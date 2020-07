Accoltellamento

Accoltellamento al Capo, indagini in corso

L'uomo ha raccontato che qualcuno l'avrebbe colpito all'addome.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/07/2020 - 21:44:59 Letto 447 volte

Una coltellata poco sopra la bocca dello stomaco, provocata da un'arma da taglio. Si è presentato con una brutta ferita al Civico il titolare di una officina meccanica, 50 anni. L'uomo ha raccontato che si trovava in vicolo Pirriaturi, una stradina che collega via Papireto con piazza Sant'Anna al Capo, quando è stato avvicinato da qualcuno che l’avrebbe colpito all’addome. L’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo il quale è stato ricoverato per essere tenuto sott'osservazione.

Sono in corso le indagini della polizia. Il vicolo è stato transennato per allontanare i curiosi e consentire al personale della scientifica di effettuare i rilievi. La polizia sta valutando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

