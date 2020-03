Acqua inquinata

Acqua inquinata a Palermo, caos e cattiva informazione. Lega: ''Orlando spieghi ritardo di non potabilità di 7 giorni''

Acqua inquinata a Palermo: Gruppo consiliare Lega, Caos e cattiva informazione, la Lega preannuncia un esposto in procura. Orlando spieghi perché l’ordinanza su potabilità ha ritardato 7 giorni rispetto esami Asp del 25 febbraio.

"Siamo già alle prese con il problema dell'emergenza del coronavirus e della gravissima crisi del turismo e delle attività commerciali che colpisce la città. Come se non bastasse si scopre anche che c’è anche un emergenza acqua potabile in metà della città" dichiara il gruppo consiliare della Lega per bocca del suo Capogruppo Igor Gelarda e degli altri consiglieri Marianna Caronia, Elio Ficarra ed Alessandro Anello.

"Una serie di notizie fuorvianti - continua la nota - si sono susseguite nella giornata di ieri, e hanno creato allarmismo tra i cittadini palermitani, facendoci vivere un pomeriggio folle. E come se non bastasse il sito di Amap, per quasi tutta la giornata di ieri, non era raggiungibile. Dapprima la protezione civile che annunciava la non potabilità dell’acqua a seguito delle indicazioni dell’Amap, e infine l’intervento di Orlando che “rassicurava” che l’emergenza aveva riguardato i giorni passati ed era ormai superato, per fortuna poi in serata ieri è arrivata la nota Asp che annunciava che può essere revocata l'ordinanza sulla non potabilità dell'acqua. Ma Orlando deve spiegarci perché tutto questo ritardo nel firmare l’ordinanza di non potabilità dell’acqua. Dal sito Amap e da quello Asp si evince infatti che le analisi dell’Asp, per le quali non era idonea al consumo l’acqua in alcune zone di Palermo, risalivano al 25 febbraio, anche se sono state trasmesse al comune il 28 di febbraio, con una presenza di coliformi e di escherichia coli (che sono batteri), ma anche di solfati ed alluminio superiori alla media, che la rendevano non conforme all’uso umano ai sensi del d.Lgs 31/2001."

"Mentre l’ordinanza sindacale n. 27, che vietava l’uso potabile dell’acqua era del 6 marzo, cioè di 7 giorni dopo rispetto la comunicazione delle analisi da parte dell Asp al comune! Vogliamo capire se per una settimana la metà dei cittadini palermitani ha usato per bere e per cucinare acqua ufficialmente non potabile e nessuno ci ha detto nulla, considerato che gli esami fatti da Amap, in autonomia, non sono avallati dalla Asp, che deve farli nei suoi laboratori accreditati. Tutto questo a dimostrazione che non solo la comunicazione ma anche l’organizzazione dell’amministrazione comunale è stata fallimentare."

"Per questo la Lega presenterà un esposto in procura, al fine di sapere se ci sono stati ritardi o omissioni nella comunicazioni di non potabilità dell’acqua da parte di qualcuno, oppure se c’è stato un procurato allarme. Chiederemo che i responsabili di eventuali reati vengano perseguiti a norma di legge, e chi ha sbagliato nei confronti della cittadinanza palermitana ne risponda in prima persona, perché non si gioca con la salute dei cittadini. Specie in un momento di difficoltà e di crisi che stiamo vivendo” concludono gli esponenti della Lega

