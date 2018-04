Voto di scambio

Acquistò voti per Antinoro, medico condannato a tre anni

L'uomo era stato accusato di essere l'intermediario tra il politico e la mafia

Tre anni di reclusione per Domenico Galati, il medico intermediario coinvolto nella vicenda di voto di scambio politico-mafioso a favore dell’ex eurodeputato del Pid Antonello Antinoro. Questa la condanna inflitta dal gup di Palermo Nicola Aiello, sulla base della tesi del sostituto procuratore generale Domenico Gozzo. Secondo l’accusa, nel 2008 Galati avrebbe fatto da tramite fra Antinoro e i boss di Resuttana e Pallavicino, effettuando per conto del politico l’acquisto di sessanta preferenze al prezzo di 50 euro ciascuna.

Ad inchiodare Galati ci sarebbero le accuse di vari pentiti di Cosa Nostra e varie intercettazioni telefoniche, dalle quali si evincerebbe il coinvolgimento di Galati nell’organizzazione degli incontri con gli esponenti mafiosi nel suo studio medico. Esponenti della cui natura criminale Antinoro ha sempre dichiarato di essere all’oscuro.

Galati venne indagato insieme ad Antinoro, ma inizialmente il reato contestatogli era di concorso esterno in associazione mafiosa. La procura generale però avocò il procedimento, riqualificando il capo d’accusa in voto di scambio politico-mafioso.

Sorti diverse per la controparte politica della vicenda. Inizialmente condannato a due anni e due mesi in primo grado per voto di scambio politico-mafioso e corruzione elettorale, in appello Antinoro fu condannato a sei anni; la sentenza però fu annullata. Rinviato a giudizio in Cassazione, Antinoro venne assolto dal reato di voto di scambio politico-mafioso, mentre venne dichiarato prescritto quello di corruzione elettorale.

