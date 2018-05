abusivismo edilizio

Ad Altavilla Milicia le ruspe contro l'abusivismo, in demolizione 13 case sul mare. Il sindaco: ''Legalità vera'' *VIDEO*

Prima fase di un piano più ampio che prevede la demolizione di villette abusive sulla battigia da un capo all'altro del litorale

Pubblicata il: 29/05/2018

Questa mattina ad Altavilla Milicia è partita la demolizione di 13 delle tante villette costruite sulla battigia, a un passo dal mare e con scarichi fognari che si riversano abusivamente nelle acque della spiaggia.

Troppe, per il sindaco Pino Virga, che ha annunciato una spietata battaglia all'abusivismo sul litorale di Altavilla, tanto in direzione del torrente Milicia (al confine con Casteldaccia) quanto sul lato opposto, come da programma. "Un'azione di legalità vera - la definisce il primo cittadino - Saranno demoliti i primi 13 immobili che già sono stati acquisiti al patrimonio comunale".

L'obiettivo dichiarato è di restituire il mare ai cittadini, punendo chi se n'era appropriato costruendovi abitazioni private a pochi metri di distanza: "Pronto un piano che, liberando la battigia, farà tornare a vivere il nostro mare", assicura Virga, che già nelle prossime ore potrà "consegnare" alla popolazione di Altavilla il tratto di costa dove le villette abusive saranno solo un ricordo.

