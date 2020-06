Campeggio abusivo

Addaura, sgomberata area di sosta abusiva per camper

Nel corso dei controlli all'Addaura, è stata sgomberata un'area di sosta abusiva per camper e autocaravan.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/06/2020 - 10:44:40 Letto 340 volte

Nel corso dei controlli all’Addaura, in seguito ad un’operazione congiunta Commissariato “Mondello” – Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera, è stata sgomberata un’area di sosta abusiva per camper e autocaravan.

Dopo che questa vera e propria area di campeggio illecita era stata segnalata giorni orsono dall’amministratore di un’associazione no profit che opera su questo territorio, è scattato il blitz dei poliziotti del commissariato e dei militari della Guardia Costiera che, dopo alcuni giorni di osservazione e appostamenti, avevano effettivamente accertato che diversi camper (poi quantificati in una decina) sostavano stabilmente sul piazzale antistante il “Roosevelt” e lo stabilimento “La Marsa”, in spregio ad ogni elementare regola igienico-sanitaria, ma, soprattutto, occupando in parte il suolo demaniale marittimo, oltre che alcune aree risultate di proprietà privata.

L’area di sosta abusiva è stata sgomberata e i proprietari dei camper sono stati denunciati per violazione della normativa sull’occupazione del demanio marittimo e deturpamento delle bellezze naturali; trattasi infatti di zone sottoposte a rigidi vincoli paesaggistico-ambientali.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!