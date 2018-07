chiude mosaicoon

Addio a Mosaicoon, la concorrenza batte l'eccellenza. Orlando ''Esempio per salto di qualità''

Oggi il mondo dell'imprenditoria promettente e innovativa è un po' più triste e spento di prima. Mosaicoon era - ed è ancora - tanto, tantissimo lavoro: perché non vada sprecato serve molto più che un incoraggiamento a realizzare le proprie idee

Oggi il mondo dell'imprenditoria promettente e innovativa, delle nuove aziende con le idee chiare e degli investimenti intelligenti, è un po' più triste e spento di prima. All'indomani dell'annuncio della chiusura di Mosaicoon, la start-up palermitana fondata da Ugo Parodi Giusino leader nella produzione e nella distribuzione di video per il web, si fa sempre più importante una riflessione sul piano della concorrenza e di cosa, al di là degli spazi e della fiducia, possa essere offerto dal panorama siciliano a un'azienda tecnologica con idee brillanti ma con una concorrenza devastante.

Mosaicoon non ha retto alle insidie di Google e Facebook, due giganti del web a cui nessuno oggi riesce a trovare un vero antidoto. Ma Mosaicoon era anche innovazione, qualità e premi in tutto il mondo: la start-up era il fiore all'occhiello di un settore che nell'Isola sembra dormiente, quasi assente, ma che in realtà aveva molto da raccontare (e da farsi invidiare) anche a chi non si sarebbe mai aspettato una tale prova di forza da Palermo e dintorni. Ma Mosaicoon era - ed è ancora - anche tanto, tantissimo lavoro: il lavoro di 120 persone che da ieri sono senza un impiego, quel lavoro certosino e di necessaria precisione che il creare contenuti multimediali per l'immenso pubblico nel web impone, ma non senza una buona e altrettando fondamentale dose di creatività e ottimismo.

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commenta così quella che si può inquadrare come la disfatta non soltanto di un'azienda, ma di un intero territorio: "Mosaicoon ha simboleggiato la possibilità anche in Sicilia di costruire impresa innovativa, generando un percorso anche culturale con ricadute positive per il territorio in termini economici e di innovazione. Oggi Mosaicoon simboleggia le difficoltà imposte al sistema imprenditoriale da una sempre più estrema finanziarizzazione e il sempre maggiore monopolio nel settore hi-tech in mano a pochi colossi".

Domenico Bonanno, neo coordinatore dei giovani di Diventerà Bellissima, definisce la chiusura di Mosaicoon "un fulmine a ciel sereno" e l'azienda di Parodi Giusino "la prima start up interamente made in Palermo, che ha avuto il merito di proiettare la nostra città nel mondo della digital economy". E proprio all'ideatore e al "popolo" di Mosaicoon sono rivolte parole di stima e ringraziamento: “Al fondatore, ai suoi collaboratori e a tutti i lavoratori va il nostro ringraziamento e la nostra vicinanza - dice Bonanno - anche grazie a loro è cambiato il modo di fare impresa in Sicilia. Occorre sempre maggior sinergia tra pubblico e privato, affinchè realtà del genere siano tutelate e valorizzate". Poi la promessa di Diventerà Bellissima che il movimento non verrà abbandonato, imparando dalla vicenda Mosaicoon: "Entro l’anno daremo vita ad una convention aperta alle categorie produttive, alle istituzioni e alla politica - promette il coordinatore - per ragionare insieme sul futuro che ci attende e su cosa serve per far ripartire l’economia dell’isola, certi di trovare in Musumeci e nel suo governo, interlocutori seri ed attenti".

Ma non c'è un attimo per fermarsi, perché questo mondo - come ormai tutti i settori, ma il campo della tecnologia e dei contenuti per il web in particolare - corre veloce come i calcoli di un processore. Mosaicoon non c'è più, ma la speranza è che le persone che erano e saranno per sempre Mosaicoon continueranno a far strada fin dove meritano di arrivare. Quel che conta di più però, e che oggi ancora non si vede, è l'incoraggiamento (anche economico) a investire in realtà come Mosaicoon, una delle ragioni della chiusura della premiata start-up. Orlando tiene alto il ritmo: "Resta comunque - dice il sindaco - come patrimonio di tutti noi su cui continuare a costruire, quanto di positivo realizzato in questi 10 anni, per realizzare anche a Palermo e in Sicilia un salto di qualità non solo nel settore specifico della comunicazione, ma soprattutto in termini di apertura culturale al mondo". Adesso però le parole dovranno incontrare i fatti, per non lasciare Mosaicoon una boa sperduta in mezzo a un mare di sacrifici e sogni.

