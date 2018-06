lutto

Addio a Rosanna Pirajno, protagonista della ''primavera palermitana''

Architetto, docente universitario e autrice di libri, è stata protagonista di numerose battaglie per salvare la città dagli scempi urbanistici

Si è spenta ieri a 81 anni Rosanna Pirajno, una delle più rinomate e impegnate esponenti dell'architettura siciliana e personaggio attivissimo nella salvaguardia della sua Palermo. Da tempo malata, era ricoverata alla clinica "Maddalena" nel capoluogo siciliano, e non si è mai arresa nella sua dura battaglia come nella vita.

Rosanna Pirajno era una figura dalle mille sfaccettature, professionali e umane: intellettuale, docente di Disegno, autrice di opere letterarie e articolista dall'accesa vena polemica, ma soprattutto tenace e agguerrita paladina della sua Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando la ricorda così, considerando fondamentale il suo contributo alla rinascita palermitana in seguito agli scempi architettonici risultato di gestioni criminali e degrado sociale: "Rosanna Pirajno ha rappresentato una voce critica, ma allo stesso tempo propositiva per 'salvare Palermo'. Per salvarla dal degrado materiale, attraverso la cultura e la legalità, ha rappresentato con il suo impegno personale e con quello associativo un motore del cambiamento culturale di cui oggi siamo tutti protagonisti e testimoni. Unendoci al dolore della famiglia, rivolgiamo a Rosanna un affettuoso ringraziamento per quanto ha fatto per la nostra comunità".

Cordoglio anche dall'assessore alla Cultura Andrea Cusumano, che definisce Rosanna Pirajno "voce della Palermo colta e costruttiva, donna di rara gentilezza e sensibilità, che ha dato moltissimo alla nostra comunità, contribuendo con enorme impegno alla crescita civile della nostra, sua, amata città. Un mio pensiero - continua l'assessore - è rivolto ai suoi cari e ai tanti amici e compagni della sua straordinaria vita. Ci mancherai Rosanna, grazie per tutto quello che ci lasci in eredità". L'impegno della Pirajno nella salvaguardia di Palermo si manifestava concretamente nelle associazioni "Mezzocielo" e "Salvare Palermo", che da presidente ha guidato e avvicinato a tanti giovani, che oggi la ricordano con dolore ma con la consapevolezza di aver ereditato un importante lascito da un'ammirevole cittadina.

