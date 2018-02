Bar Lincoln

Addio al bar della Stazione, in corso lo sgombero

E' in corso lo sgombero del bar Lincoln di piazza Giulio Cesare

26/02/2018

Un’altra chiusura storica. E' in corso lo sgombero del bar Lincoln di piazza Giulio Cesare. I gestori avevano in affitto i locali dall'amministrazione da dieci anni, ma non pagavano l'affitto da tempo, accumulando un debito di 250mila euro. Negli anni, Giovanni Savoca, titolare dell'attività, ha ricevuto diverse ingiunzioni di pagamento dei canoni maturati e non corrisposti e di ordinanze di sgombero.

E ogni volta il titolare ha richiesto di corrispondere a rate gli importi dovuti evitando lo sgombero, ma gli acconti erano insufficienti.

