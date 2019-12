danni maltempo

Adesso i danni dopo la tempesta di vento

Il forte vento, anche sopra i cento chilometri orari, spazza la Sicilia, da Palermo fino a Ragusa.

Il forte vento, anche sopra i cento chilometri orari, spazza la Sicilia, da Palermo fino a Ragusa. Nelle ultime ore il maltempo sembra aver concesso una tregua ma la conta dei danni è già cominciata.

A Palermo dalle prime ore dell’alba diverse squadre della Reset (per un totale di 27 operai) sono intervenute, in coordinamento con la Polizia Municipale, il settore Verde e la Protezione Civile, per gli interventi di rimozione di alberi e rami caduti o danneggiati dal forte vento della scorsa notte.

Gli interventi si sono concentrati unicamente sulle strade pubbliche nelle quali vi erano situazioni di potenziale rischio per i cittadini, tralasciando per il momento gli interventi nei giardini comunali, che sono comunque chiusi per motivi precauzionali. Gli interventi, che si sono concentrati durante tutta la giornata, su indicazione della Protezione Civile ed in base alle informazioni ricevute dal Comando di Polizia municipale che sta monitorando la situazione anche mantenendo il contatto con i Vigili del Fuoco, si sono concentrati fino ad ora a Mondello, lungo l’asse di via Libertà e nelle strade limitrofe, in via Roma. Via via che le diverse squadre si sono liberate, sulla base delle segnalazioni ricevute e del livello di pericolo per la circolazione e i pedoni, gli interventi proseguiranno in altre zone.

