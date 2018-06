aerei

Aerei, sciopero dei controllori: disagi e ritardi anche in Sicilia. Antitrust multa Ryanair

Anche negli aeroporti siciliani forti ritardi e cancellazioni a causa degli scioperi nazionali e locali dei controllori di volo dell'Enav.

Anche negli aeroporti siciliani forti ritardi e cancellazioni a causa degli scioperi nazionali e locali dei controllori di volo dell'Enav dalle 13 alle 17. I disagi sono cominciati stamattina e proseguiranno anche nel pomeriggio. I due scioperi nazionali sono stati indetti da Filt Cgil, Uiltrasporti e Unica e da Fit Cisl e Ugl-Ta. Gli stop locali interessano gli scali di Fiumicino, Ciampino, Venezia, Catania, Cagliari, Brindisi, Palermo, Lamezia Terme, Milano, Pescara, Padova.

A Palermo alcuni voli hanno accumulato oltre due ore di ritardo. I disagi sono aumentati dal fatto che allo sciopero nazionale dei controllori di volo si sono aggiunte una serie di agitazioni locali. Alitalia e le altre compagnie che avevano già avvertito nei giorni scorsi chi doveva partire dei possibili disagi e di informarsi dello stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. La situazione dovrebbe normalizzarsi in serata.

In un comunicato, Enav si rammarica per i disagi causati dagli scioperi previsti oggi dalle 13.00 alle 17.00. "La società – si legge in una nota dell’azienda - è impegnata con le organizzazioni sindacali sia nei lavori di rinnovo del contratto collettivo che, contestualmente, nel dialogo sul piano industriale già illustrato in seno all'organismo paritetico di garanzia di Enav". Critici con l'azienda i sindacati che si dicono "rammaricati per i disagi ma costretti a fare sciopero".

Numerose anche le cancellazioni di voli da parte di Ryanair che tra gli altri ha annullato anche il volo Palermo-Treviso, lasciando a terra 7 atleti disabili della Asd Radiosa. Gli atleti avrebbero dovuto raggiungere Lignano Sabbiadoro per partecipare ai campionati di tennis da tavolo, in programma da oggi a domenica, ma due giorni prima della partenza hanno ricevuto una mail dalla compagnia low cost che annunciava le novità. Gli atleti avevano prenotato il volo, poi annullato, lo scorso gennaio chiedendo anche l'assistenza e gli accompagnatori. Pieno anche il volo successivo gestito dalla stessa compagnia. Così per giocare non resta che prendere il pullman e affrontare 22 ore di viaggio. Solo quattro componenti della squadra sono riusciti ad imbarcarsi stamani nei voli Ryanair per Bergamo e Verona.

E proprio Ryanair è finita nel mirino dell’Antitrust che ha multato la compagnia aerea per 1,8 milioni di euro per via delle cancellazioni di voli tra settembre e ottobre 2017. L’Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio, avviato nei confronti del vettore aereo irlandese, per le “numerose cancellazioni di voli, in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note alla compagnia, non dipendenti da cause occasionali ed esogene al di fuori del suo controllo”.

L'Autorità spiega che ha deciso di avviare l'istruttoria per pratica commerciale scorretta, in quanto la cancellazione dei voli “ha comportando notevoli disagi ai consumatori, che avevano da tempo programmato i propri spostamenti e già prenotato e pagato il relativo biglietto aereo”. A ciò si aggiunge, spiega l'Agcm, “la riscontrata ingannevolezza nelle modalità attraverso le quali il vettore informava i passeggeri della cancellazione dei voli, dal momento che prospettava loro due possibili soluzioni, rimborso o modifica biglietto, senza adeguatamente avvisarli circa l'esistenza del loro ulteriore diritto alla compensazione pecuniaria, ove dovuta, previsto proprio in caso di cancellazione dei voli”.

