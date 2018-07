arresto in aeroporto

Aeroporto di Palermo, arrestato ricercato rumeno

La polizia di frontiera aerea non si è lasciata sfuggire il 44enne, su cui pendeva un ordine di carcerazione dal novembre scorso

Non ha fatto quasi in tempo a metter piede a Palermo, che i poliziotti della frontiera aerea erano già intenti a mettergli le manette ai polsi: l'aeroporto del capoluogo siciliano "Falcone - Borsellino" è stato teatro dell'arresto di Costel Moreanu, rumeno di 44 anni. Dal novembre scorso, sullo straniero pendeva un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

All’uscita dal gate dell'aeroporto di Punta Raisi dopo un atterraggio da Bucarest, Moreanu si è trovato di fronte gli agenti della "Polaria" intenti a compiere le consuete attività di controllo sui passeggeri dei voli da - e per - Palermo; sorpreso dalla loro presenza, il criminale ha cercato di nascondere un evidente stato di tensione, allontanandosi rapidamente. Il suo comportamento non è sfuggito ai poliziotti: immediatamente bloccato per un controllo, lo straniero è stato arrestato per un residuo di pena ancora da scontare.

Dopo le formalità di rito, Moreanu è stato condotto al carcere palermitano “Lorusso” di Pagliarelli.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

