Nuove rotte in arrivo all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

Nuove rotte in arrivo all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, che ha chiuso il 2017 a quota 5 milioni 750mila passeggeri e conta di chiudere il 2018 con un incremento di un milione di passeggeri e l’aumento di circa 5.300 voli (+12% di movimenti).

"Quest'anno ci sono 97 rotte per collegare 21 Paesi (sulla base degli slot finora assegnati); una stima di crescita dei passeggeri a fine anno del 15,7% (6.655.000, senza tenere conto delle destinazioni ancora in fase di valutazione per la stagione invernale) rispetto al 2017, nuovi collegamenti nazionali e internazionali, maggior frequenze di voli". Sono i dati forniti dalla Gesap nel corso della conferenza stampa a Palazzo delle Aquile alla quale hanno preso parte il sindaco Leoluca Orlando, Fabio Giambrone presidente della Gesap, Giuseppe Mistretta ad della Gesap.

"I numeri della stagione estiva e le proiezioni di crescita nel 2018 dell'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, che ha chiuso il 2017 a quota 5 milioni 750 mila passeggeri e - aggiunge Giambrone - conta di chiudere il 2018 con un incremento di un milione di passeggeri e l'aumento di circa 5.300 voli (+12% di movimenti)".

I nuovi collegamenti porteranno un incremento di oltre il 15 per cento di passeggeri. Per quest'anno, invece, non ci sarà il collegamento diretto con New York. "Stiamo lavorando con un'altra compagnia dopo che Meridiana, adesso Air Italy, ci ha comunicato che non avrebbe garantito il volo", dice Natale Chieppa, direttore commerciale di Gesap.

Ryanair si presenta con due nuove rotte: Manchester e Valencia. Alitalia porta Bologna e Venezia, mentre EasyJet lancia Napoli, Liverpool e Londra Luton. Volotea ha cinque nuove rotte: Ancona, Bilbao, Rodi, Spalato e Zante. Novità Aegean con Atene; Stoccarda con Eurowings Germania, Rennes con Tuifly Belgium, Rotterdam e Lione con Transavia, Madrid con Iberia Express, Milano Malpensa con Neos e Istanbul con Turkish airlines (in attesa di autorizzazione slot).

