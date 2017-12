affitto

Affitto negato perché insegnante e meridionale

Aveva suscitato clamore il caso di una professoressa calabrese che, nei giorni scorsi, aveva denunciato di essere stata discriminata da un padrone di casa...

Pubblicata il: 30/11/2017

Aveva suscitato clamore il caso di una professoressa calabrese che, nei giorni scorsi, aveva denunciato di essere stata discriminata da un padrone di casa che non le aveva affittato la casa perché "docente e terrona". Ora alla donna, che insegna alla scuola media di Suzzara, nel Mantovano, sono arrivate diverse attestazioni di solidarietà e anche una proposta di affitto.

Un proprietario di case a Mantova ha spiegato di aver ristrutturato da poco una casetta indipendente per trascorrere i mesi estivi con la moglie. Ha, quindi, la possibilità di affittarla alla professoressa da settembre a giugno. Altre proposte stanno arrivando alla donna, che si era rivolta a un agente immobiliare della città per trovare un alloggio da affittare per qualche mese.

L'agente le aveva mostrato un appartamento. La docente pensava di aver concluso l'affare quando è arrivata la doccia gelata: "Il mio cliente non affitta agli insegnanti, e nemmeno ai meridionali e agli extracomunitari", aveva spiegato un imbarazzato agente immobiliare che poi ha abbandonato quel cliente.

