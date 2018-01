baby gang

Aggredirono 15enne a cui fu asportata la milza: fermati minorenni della baby gang

Svolta nelle indagini sull'aggressione e il ferimento di Gaetano, il 15enne pestato nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano, a Napoli...

Svolta nelle indagini sull'aggressione e il ferimento di Gaetano, il 15enne pestato nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano, a Napoli, il 12 gennaio. La polizia ha fermato nove giovani, tutti minorenni: sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dell'aggressione. Otto sono stati condotti in comunità, per uno è stata disposta la permanenza in casa. Al 15enne, che in seguito alle violenze subite fu operato d'urgenza, fu asportata la milza.

I provvedimenti restrittivi, nei quali si ipotizza il reato di lesioni gravissime, sono stati emessi dal Gip del tribunale dei minorenni di Napoli ed eseguiti dagli agenti dei commissariati di Scampia e Chiaiano.

Il giorno dell'aggressione la vittima era in compagnia di due cugini, quando il branco è entrato in azione. I cugini sono riusciti a scappare, mentre il 15enne è rimasto in balia della violenza. Solo quando è riuscito a tornare a casa, a Melito (Napoli), ha iniziato ad accusare un dolore fortissimo, tanto che lo zio lo ha accompagnato all'ospedale di Giugliano, dove poi è stato operato d'urgenza.

