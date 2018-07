aggressione

Aggredisce la madre e il compagno e poi si barrica in casa: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato per maltrattamenti in famiglia, un palermitano.

La Polizia di Stato ha arrestato per maltrattamenti in famiglia, un palermitano 28enne, con precedenti di polizia, residente nei pressi di via Brigata Aosta.

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono intervenuti presso un’abitazione da cui era giunta una richiesta di aiuto da parte di una donna che, in preda al panico, aveva riferito di essere stata aggredita dal figlio e che questi stava distruggendo “tutta la casa”.



Giunti sul posto, ad accoglierli hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione ed un uomo, il suo compagno, con alcune ferite lievi e macchie di sangue sul corpo. La donna ha raccontato agli agenti che, dopo l’ennesimo litigio per futili motivi con il figlio, quest’ultimo si era scagliato contro di lei e il suo convivente, ferendolo con alcuni cocci di vetro, salvo poi distruggere con una mazza mobili e suppellettili della casa; successivamente si era barricato in una stanza dell’appartamento.



Gli agenti a quel punto hanno iniziato una fitta attività di mediazione con l’uomo per convincerlo ad aprire la porta ed evitare anche che potesse nuocere a se stesso con gesti inconsulti, dato il suo evidente stato di agitazione ed alterazione. Grazie alle parole dei poliziotti e all’intervento di alcuni parenti si è riusciti a portare la calma e a convincere l’uomo ad aprire la porta. Alla vista della madre e del convivente, questi ha, però, ricominciato ad inveirgli contro con insulti e gravi minacce, costringendo i poliziotti ad un’ulteriore complessa opera di mediazione e contenimento.





