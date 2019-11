aggressione

Aggredita preside del Medi, momenti di paura nel plesso scolastico di viale Leonardo Da Vinci

La dirigente scolastica della scuola ''Enrico Medi'' è stata aggredita da un gruppo di ragazzi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/11/2019 - 11:11:28 Letto 599 volte

Momenti di tensione questa mattina all’istituto di istruzione superiore statale “Enrico Medi” di Palermo. La dirigente scolastica della scuola, Giovanna Battaglia, è stata aggredita da un gruppo di ragazzi che stamani si era intrufolato nel plesso scolastico di viale Leonardo Da Vinci.

La preside ha richiamato il gruppetto per identificarlo, ma al momento di uscire i documenti, i ragazzi - minorenni - hanno dato in escandescenza aggredendo la dirigente. Spintoni, urla e tanta paura per la Battaglia che ha immediatamente richiesto l’aiuto dei collaboratori scolastici che hanno quindi evitato il peggio. Intorno alle 10 è intervenuta anche la Polizia ma i ragazzi si erano già dileguati.

“Una vergogna - dice un insegnante del Medi - viviamo in una società malata, ancora non abbiamo capito cosa volevano questi ragazzi”. La dirigente scolastica che non ha voluto rilasciare dichiarazioni sull’accaduto ha rifiutato anche le cure mediche di un’ambulanza giunta sul posto.

