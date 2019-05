rissa

Aggredito ai Candelai durante una rissa, è grave

Un ragazzo di 16 anni è stato colpito al volto durante una rissa avvenuta la scorsa notte a Palermo.

Durante una rissa avvenuta la scorsa notte a Palermo, in un pub di via Candelai, un ragazzo di 16 anni è stato colpito al volto da un coetaneo ed è ricoverato in gravi condizioni al reparto di neurochirurgia dell'ospedale Civico.

Il giovane ha un'emorragia cerebrale e fratture vicino all'occhio. I genitori del ragazzo, chiamati dagli amici del figlio, l'hanno accompagnato al pronto soccorso. La polizia sta cercando l'aggressore che è estraneo al gruppo.

