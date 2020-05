aggressione

Aggredito un autista Amat a Palermo

Ancora un'aggressione ai danni di un autista dell'Amat.

Pubblicata il: 10/05/2020

Violenza a Palermo. Ancora un'aggressione ai danni di un autista dell'Amat. È successo intorno alle 19,30 a bordo di un autobus 102 all'angolo tra via Roma e via Cavour.

Il conducente del mezzo ha ricevuto un pugno in faccia da un uomo che a quanto pare non voleva scendere dal mezzo, pieno oltre misura. Naso rotto per il dipendente Amat mentre l'aggressore, dopo averlo colpito, ha fatto perdere le sue tracce. Sono in corso le indagini della polizia per individuare l'autore del gesto.

