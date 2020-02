aggressione razzista

Aggresione giovane senegalese, Orlando: ''Fiero dei palermitani civili''

''Fiero di palermitani civili. Mai rassegnato contro i pochi incivili'', così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, informato dell'aggressione a sfondo razzista.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/02/2020 - 16:49:47 Letto 380 volte

"Vi sono palermitani di ogni colore che ogni giorno danno motivo di essere orgogliosi della nostra città. Fra questi certamente il ragazzo aggredito per motivi razziali sabato notte e che nonostante questo conferma il suo amore per Palermo. Fra questi certamente quei giovani palermitani che sono intervenuti a sua difesa, evitando forse ben più gravi conseguenze." Lo afferma il Sindaco Leoluca Orlando, informato dell'aggressione a sfondo razzista di cui è stato vittima un ragazzo palermitano di colore di origini senegalesi.

"Purtroppo - prosegue il primo cittadino - vi sono altri palermitani, certamente una piccola minoranza, incivili, barbari e codardi. Contro di loro e perché siano perseguiti come meritano, non sono e non sarò mai rassegnato. Confido nella professionalità delle Forze dell'Ordine perché siano presto individuati, annunciando fin d'ora che il Comune sarà parte civile, se possibile proceduralmente, in un eventuale procedimento penale."

