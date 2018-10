sgombero via Savagnone

Aggressione a troupe Striscia la Notizia: il Comune di Palermo paga 450 mila euro di affitto per l'edificio

''Per l'edificio in via Savagnone, il comune di Palermo paga 450 mila euro l'anno di affitto ai proprietari: quasi 40 mila euro al mese a carico della collettivitÓ'', lo afferma una nota di Striscia la notizia

Pubblicata il: 17/10/2018

“Per l’edificio in via Savagnone a Palermo, dove pochi giorni fa è stata aggredita Stefania Petyx e la sua troupe di Striscia la Notizia, e per un altro di fronte, un tempo sede di uffici pubblici, il comune di Palermo paga 450 mila euro l’anno di affitto ai proprietari: quasi 40 mila euro al mese a carico della collettività”.

Lo afferma una nota di Striscia la notizia che annuncia un servizio in onda su Canale 5. “Oggi, dopo l’inchiesta di Striscia la Notizia, – prosegue – le forze dell’ordine si sono presentate in massa per sgomberare l’immobile, da cui sono stati allontanati anche i due aggressori della troupe del Tg satirico e la signora che viveva con loro”.

