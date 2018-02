Massimo Ursino

Aggressione ad Ursino, notte di perquisizioni a Palermo

Palermo, notte di perquisizioni nelle abitazioni di alcuni militanti dei centri sociali dopo l'aggressione ai danni di Massimo Ursino

A pochi giorni dall'arrivo in città di Roberto Fiore, atteso in città per un comizio in conclusione della campagna elettorale, Massimo Ursino, uomo di spicco e dirigente nazionale del partito Forza Nuova, è stato colpito in modo esemplare mentre passeggiava per le vie del centro.

"Quanto avvenuto con l'aggressione ai danni del segretario provinciale dell'organizzazione neofascista Forza Nuova a Palermo, è il segno della degenerazione che la politica italiana sta subendo, dopo avere sottovalutato la recrudescenza di fenomeni e comportamenti fascisti e razzisti, che rischiano di infettare culturalmente la società civile, anche quella che antifascista e antirazzista si proclama. Il fascismo non si combatte con lo squadrismo, bensì con la cultura e la resistenza”.

Il messaggio del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, prova a rasserenare gli animi su una situazione oscura ma al contempo decisamente preoccupante, dopo l’aggressione ai danni di Massimo Ursino.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Condanno, senza se e senza ma, la vile aggressione ai danni di Massimiliano Ursino, segretario provinciale di Forza Nuova di Palermo. Un atto inqualificabile, frutto del pesante clima di odio politico che caratterizza in Italia le ultime fasi di questa campagna elettorale. Si vuole a tutti i costi innescare una spirale di violenza per fare ripiombare, non solo Palermo, negli anni bui della Prima Repubblica e dello scontro fisico. Nella certezza che gli inquirenti riusciranno a fare luce sugli autori dell'agguato di via Dante, faccio appello ai militanti di tutti gli schieramenti affinché in ognuno il coraggio e l'intelligenza vadano sempre assieme, nel rispetto delle idee altrui”.

A Palermo è stata una notte di perquisizioni nelle abitazioni di alcuni militanti dei centri sociali; anche un blitz della polizia allo studentato occupato "Malarazza" nell'istituto dei sordomuti di via Cavour. Alcuni giovani sono stati denunciati dalla questura per occupazione abusiva. Le indagini della Digos sono serrate dopo il pestaggio a Ursino.

Il segretario di FN è stato accerchiato, legato mani e piedi, e pestato a sangue da un gruppo che con i volti coperti lo ha ferito alla testa a colpi di bastoni. "Si sta verificando un allarmante e unilaterale tentativo di alzare il livello dello scontro, a pochi giorni dall'arrivo in città di Roberto Fiore, che non può essere ignorato", c'era scritto in una nota.

In serata una violenta rivendicazione anonima è stata inviata agli organi di stampa: "Chi afferma che esista una "minaccia fascista", a Palermo come in tutta la Sicilia, dovrà ricredersi - c'è scritto - Sul territorio palermitano esiste chi ripudia il fascismo e non ha timore di lottare per bloccarlo e schiacciarlo, a partire da questi protagonisti del forzanovismo, guerrieri a parole, violenti nelle immagini che evocano forse, ma incapaci di proteggere la propria incolumità e di conquistare qualsiasi forma di potere politico. Palermo è antifascista, nelle pratiche e nella quotidianità di chi la vive. A Palermo non c'è spazio per il fascismo".

