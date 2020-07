aggressione

Aggressione Giambertone, Orlando: ''Comportamenti incivili che disonorano Palermo. Comune Parte Civile''

Il commento del sindaco di Palermo Leoluca Orlando in merito all'aggressione ai danni di Gabriele Giambertone, musicista e tecnico del suono, molto noto in città.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/07/2020 - 19:07:00 Letto 387 volte

"Ci sono palermitani che sono un disonore per Palermo, palermitani che con i propri comportamenti offendono la città e le decine di migliaia di nostri concittadini civili. L'episodio di gratuita e inaudita violenza che ha visto vittima Gabriele Giambertone, è purtroppo espressione di uno di questi comportamenti incivili.

Nel ringraziare tutti coloro, semplici cittadini e agenti di Polizia, che sono intervenuti per bloccare l'aggressore e difendere l'aggredito cui esprimo piena solidarietà, ho dato disposizione che il Comune sia Parte Civile nel procedimento giudiziario che scaturirà da questi fatti incresciosi".



Lo dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in merito all'aggressione ai danni di Gabriele Giambertone, musicista e tecnico del suono, molto noto in città.

