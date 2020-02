aggressione

Aggressione giovane senegalese a Palermo, Lega: ''I razzisti bisognerebbe espellerli''

''Palermo è una città tutt'altro che sicura, nonostante il grande lavoro che fanno gli uomini e le donne delle Forze dell'Ordine'', dicono Igor Gelarda e Alessandro Anello.

"Se l'episodio relativo all'aggressione del giovane senegalese di sabato sera a Palermo dovesse avere una matrice razzista sarebbe vergognoso. La Lega condanna con fermezza qualsiasi episodio di violenza, a maggior ragione se è a sfondo razziale. Purtroppo negli ultimi mesi il "branco" ha colpito più volte a Palermo, prendendo di mira indistintamente

giovani e anziani, uomini e donne. Senza badare al colore della loro pelle, Ci sono state decine di aggressioni." Cosi Igor Gelarda e Alessandro Anello (Lega).

"La verità è che Palermo è una città tutt'altro che sicura - continua la nota -, nonostante il grande lavoro che fanno gli uomini e le donne delle Forze dell'Ordine. E Che anche in questo caso Faranno del loro meglio per trovare i colpevoli. Un plauso ai giovani Palermitani che sono intervenuti in difesa del ragazzo aggredito, hanno dimostrato cosa significa avere senso civico. Al Giovane senegalese porgiamo la nostra solidarietà e speriamo di avere presto la possibilità di incontrarlo".

