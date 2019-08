Aggressioni ospedali

Aggressione ospedale, Trizzino: ''Inasprire pene, medici come pubblici ufficiali''

La dichiarazione del deputato del M5S Giorgio Trizzino in merito all'aggressione avvenuta all'ospedale Villa Sofia di Palermo.

Pubblicata il: 20/08/2019

“Inasprire le pene per atti del genere, necessario tutelare gli operatori sanitari dai violenti”. Lo dichiara il deputato del M5S Giorgio Trizzino in merito all’aggressione avvenuta all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

“Non bastano le guardie giurate. Evidentemente dobbiamo pensare a provvedimenti più severi per scoraggiare i violenti e per garantire ai nostri medici di lavorare in sicurezza tenendo a distanza gente potenzialmente pericolosa’’. Conclude Trizzino ‘’I medici devono essere equiparati ai pubblici ufficiali e vanno potenziati gli organici delle forze dell’ordine presso i Pronto Soccorso, come ho chiesto in un mio recente ordine del giorno’’.

