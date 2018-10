aggressione Petix

Aggressione Petyx, botta e risposta tra Salvini e Comune

Botta e risposta tra il ministro per l'Interno Matteo Salvini e il Comune di Palermo sull'aggressione qualche giorno fa alla troupe di Striscia la Notizia a proposito di alcuni abusivi che hanno occupato un immobile.

“Pochi giorni fa, in un immobile comunale a Palermo, gli inquilini abusivi hanno aggredito Stefania Petyx di Striscia la Notizia. Le era già successa una cosa simile a Catania. Nel servizio abbiamo visto di tutto. Spintoni, minacce, mani addosso. Lei che cade dalle scale, l’operatore messo in fuga, perfino il cane bassotto in pericolo. Questa gentaglia va cacciata. A breve si radunerà il comitato per l’ordine e la sicurezza e attendo il via libera dell’amministrazione locale per sgomberare. Sindaco Orlando, io sono pronto. E voi?” chiede Matteo Salvini.

La risposta dell’amministrazione comunale di Palermo non si è fatta attendere che ha fatto sapere in una nota che l’immobile occupato abusivamente e nel quale si è verificata l’aggressione alla giornalista Stefania Petyx e al suo operatore è di proprietà privata e non del Comune. La struttura era stata utilizzata come sede di uffici per anni e fino a 7 mesi fa. L’immobile era stato occupato subito dopo il trasferimento degli uffici e prima della formale consegna al proprietario.

La Polizia municipale aveva denunciato l’accaduto alla procura e gli uffici del Patrimonio avevano emesso un’ordinanza di sgombero; ma quando i messi l’hanno notificata, l’immobile era stato già sgomberato, salvo essere rioccupato dopo poche ore, spiega la nota. “Come già abbiamo sostenuto in diverse occasioni – afferma il sindaco Leoluca Orlando – questa vicenda dimostra che dietro le occupazioni abusive vi è spesso una organizzazione ben radicata, in grado di muovere e far muovere le famiglie al momento giusto e verso gli immobili giusti; una organizzazione che a Palermo ha un nome ben preciso”.

Nei giorni scorsi è stata emessa una nuova ordinanza di sgombero: “Se gli occupanti non vanno via, spetterà ai competenti organi di sicurezza valutare tempi e modalità dello sgombero coatto, che non necessita di autorizzazioni o via libera da parte dell’Amministrazione comunale”.

Il sindaco annuncia che l’amministrazione si costituirà parte civile nel procedimento che scaturirà a carico degli aggressori di Stefania Petyx e del suo collaboratore. Intanto, i parlamentari nazionali del M5s di Palermo, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso, Steni Di Piazza, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica solidarizzano con l’inviata di Striscia e con l’operatore. “L’emergenza abitativa – aggiungono – è un problema mai affrontato in modo serio e risolutivo dal sindaco di Palermo, eppure ci sarebbero centinaia di edifici di proprietà comunale che potrebbero essere utilizzati”.

