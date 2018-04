Medico aggredito

Aggressioni in ospedale, medico di Villa Sofia ferito con un casco

╚ il quarto caso in due settimane. Il primario del pronto soccorso: ''Condizioni inaccettabili''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/04/2018 - 10:51:32 Letto 407 volte

Stava procedendo alle visite di routine nell’ospedale Villa Sofia, quando un parente di un paziente in attesa lo ha prima ingaggiato verbalmente, poi colpito violentemente con un casco alla testa e alla schiena. È successo a Giuseppe Polizzotti, medico di turno nel reparto di chirurgia dell’ospedale palermitano, che se la caverà con qualche giorno di prognosi e valuterà se sporgere denuncia.

Le aggressioni agli operatori dell’ambiente sanitario hanno raggiunto picchi di frequenza preoccupanti. Giovedì 5 aprile era toccato ad una dipendente dell’Asp di Carini, brutalmente aggredita da un utente mentre gli stava fornendo informazioni; sabato scorso invece, all’ospedale Civico-Di Cristina un uomo ha picchiato quattro medici dopo la morte del figlio appena nato, affetto da una grave forma di tumore e operato invano subito dopo il parto.

“Siamo costretti a lavorare in condizioni inaccettabili – dichiara Antonio Iacono, primario del pronto soccorso di Villa Sofia – Siamo diventati i nemici dei pazienti, non c’è più alcun rapporto di fiducia e lavorare in queste condizioni è molto pericoloso”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!