Violenza negli ospedali

Aggressioni ospedali, si firma un protocollo

L'intesa verrà sottoscritta dall'associazione Fiori d'Acciaio e dall'Ordine dei medici di Palermo. Promossa anche raccolta firme per equiparare le violenze ai danni degli operatori sanitari a quelle a pubblico ufficiale

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2018 - 09:26:23 Letto 365 volte

Prosegue l’impegno dell’Ordine dei medici di Palermo contro ogni forma di aggressione subita dai camici bianchi e da tutti i professionisti della sanità negli ospedali e nei luoghi di prima emergenza.

Oggi, alle 10.30 a Villa Magnisi, sarà firmato un protocollo d’intesa tra l’Omceo e l’associazione no profit Fiori d’Acciaio, finalizzato alla realizzazione di iniziative e progetti, di medio e lungo termine, per arginare le violenze subite da tutti i professionisti durante l’esercizio del loro lavoro, ma anche, più in generale, ad attività a sostegno delle pari opportunità tra uomini e donne.

Obiettivo dell’Ordine, infatti, è migliorare i suoi servizi, non solo nei confronti dei medici associati, ma anche nei confronti della collettività, con particolare riferimento alle tematiche di ordine sociale, sanitario e socio sanitario.

Il protocollo sarà firmato da Marcella Cannariato, presidente dell’associazione Fiori d’Acciaio, e da Toti Amato, presidente dell’Ordine dei medici di Palermo. Amato è anche un componente del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), che ha appena promosso una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare affinché il reato di aggressione verso un operatore sanitario sia equiparato a quello di violenza e minacce a pubblico ufficiale, con l’obbligo di procedere d’ufficio e pene più severe.

