Aggressioni senza fine negli ospedali, altri due casi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/08/2018 - 00:30:41 Letto 362 volte

Ennesime aggressioni nei confronti di medici e personale sanitario degli ospedali palermitani. Sabato al Civico di Palermo, ieri mattina a Termini Imerese.

Prima è stato aggredito un medico che aveva negato l’ingresso ad un parente oltre l’orario consentito. L’uomo è stato colpito violentemente ad una gamba. Sono intervenuti gli agenti di polizia per cercare di individuare l’aggressore.

L’ultima aggressione questa mattina a Termini Imerese. Vittime due dottori del servizio di medicina legale picchiati da un uomo che pretendeva un certificato, senza averne diritto. Prima ha minacciato i sanitari, poi li ha aggrediti alla presenza di una impiegata amministrativa. I due medici sono stati portati al pronto soccorso e medicati.

I colleghi hanno trovato la stanza con le scrivanie spostate, numerosi fascicoli per terra e macchie di sangue sulle sedie. “Ci costituiremo parte civile in un eventuale procedimento a carico di chi si è reso colpevole della vile aggressione - ha sottolineato detto il commissario dell’Asp 6 Antonio Candela - diciamo con fermezza basta alla violenza e basta a chi pretende con la forza e la sopraffazione di avere ciò di cui non ha diritto”.

