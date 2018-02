Agguato Kalsa

Agguato alla Kalsa: uomo ferito da due colpi di arma da fuoco *VIDEO*

Agguato a Palermo, dove un pregiudicato di 65 anni, Gioacchino Alioto, oggi pomeriggio č stato colpito due colpi di arma da fuoco in via Torremuzza, vicino la piazza della Kalsa.

di Marco Gullā | Pubblicata il: 19/02/2018 - 16:39:56 Letto 632 volte

Doveva probabilmente essere un omicidio plateale, in una delle piazze più popolari di Palermo e invece qualcosa non è andato come volevano i killer.



Agguato a Palermo, dove un pregiudicato di 65 anni, Gioacchino Alioto, oggi pomeriggio è stato colpito due colpi di arma da fuoco in via Torremuzza, vicino la piazza della Kalsa. L'uomo, che ha precedenti per associazione mafiosa, è stato colpito al petto. Operato d'urgenza al Buccheri La Ferla, non è in pericolo di vita.

Alla Kalsa nessuno parla, regna il silenzio. Alioto era finito nelle cronache recenti per un processo in particolare: la vicenda nata con la vendita di quote della discoteca Paparazzi di Isola delle Femmine passate più volte di mano e pagate solo in parte. Per quella storia Alioto è finito sotto processo con Mauro Lauricella. figlio del boss della Kalsa Antonino "'u scintilluni": secondo l'accusa Giorgio Gasparini, ex fisioterapista del Palermo calcio, decise di recuperare il denaro rivolgendosi all’ex bomber rosanero Fabrizio Miccoli, amico di Mauro Lauricella per creare un contatto con i clan. E per discutere di quel «problema da sistemare» nel 2010 ci fu una riunione in un ristorante che si trovava proprio in via Torremuzza. Per quella vicenda Alioto è stato assolto, mentre Miccoli è stato condannato a 3 anni e 6 mesi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!