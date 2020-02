mafia

Agguato di mafia a Belmonte, ucciso fratello di un boss

All'alba è stato ucciso con colpi d'arma nella sua auto, la vittima il fratello di un boss di Belmonte Mezzagno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2020 - 09:02:47 Letto 516 volte

Si torna a sparare a Belmonte Mezzagno, un omicidio di matrice mafiosa che allunga la scia di sangue di questi ultimi mesi nel paese in provincia di Palermo.

Questa mattina, intorno alle cinque, è stato freddato a colpi di pistola Agostino Alessandro Migliore, 45 anni, fratello di Giovanni Salvatore, un boss arrestato nell'operazione "Cupola 2.0", il blitz che ha bloccato la riorganizzazione della commissione provinciale di Cosa nostra.

La vittima era sulla sua Audi quando sono entrati in azione i killer. Nel luogo del delitto sotto casa di Agostino Alessandro Migliore, sono stati trovati undici bossoli calibro 7,65. Migliore stava andando ad aprire il Conad, uno dei supermercati di Belmonte Mezzagno gestiti dalla sua famiglia. Una esecuzione in piena regola. I sicari lo hanno avvicinato e poi hanno fatto fuoco, per Migliore non c’è stato nulla da fare, non aveva via d’uscita.

Giovanni Migliore, fratello dell’uomo ucciso oggi, è ritenuto uomo di fiducia del boss Filippo Bisconti, che dal dicembre 2018 ha scelto di collaborare con la giustizia. Il boss è attualmente sotto processo nell’inchiesta denominata Cupola 2.0 che svelò il tentativo della mafia di ricostituire la commissione provinciale e ricostruì gli organigrammi dei mandamenti di Tommaso natale, Porta Nuova, Pagliarelli, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Villabate.

L'omicidio di Agostino Alessandro Migliore è il quarto episodio di sangue nel giro di un anno, e Belmonte Mezzagno sta diventando sempre più un teatro di sangue.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!