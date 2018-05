agricoltura

Agricoltura in Sicilia, sui campi lavorano più italiani che stranieri. Ma la sfida al caporalato è ancora da vincere

I dati del rapporto Uila Sicilia dimostrano che è ancora aperta la lotta ai produttori che dichiarano meno ore lavorative di quelle effettive

Sui campi siciliani lavorano molti più italiani che stranieri: 115.801, pari al 78.04% dei lavoratori del primo settore nell'isola. È quanto emerge dallo studio condotto da Uila Sicilia, organizzazione Uil dei lavoratori agroalimentari, sull'incidenza della manodopera immigrata nelle colture e negli allevamenti. Dati in linea con quelli dell’intero meridione ma in controtendenza rispetto al nord, dove gli immigrati sono il 57.24%. Al centro è quasi parità, con il 51.25% di italiani e il 48.75% di stranieri occupati in agricoltura.

"Temiamo che nella nostra Isola, dietro una forbice così ampia, si nasconda un gigantesco fenomeno di sfruttamento della manodopera irregolare, una inquietante mole di lavoro nero e caporalato". Lo afferma Nino Marino, segretario generale di Uila Sicilia, commentando i dati dello studio. Marino conferma l'interesse, condiviso col leader nazionale Uila Stefano Mantegazza, nell'intraprendere una intransigente battaglia per la legalità come condizione essenziale di sviluppo. "La repressione, però, non basta - avvisa Marino -. Questa sfida non si vince senza una scommessa netta sui produttori onesti, che consenta di espellere dal mercato le imprese-pirata fondate sulla sistematica negazione di contratti e diritti dei lavoratori".

Scendendo nel dettaglio del rapporto Uila, è curioso che a Trapani per il 25.56% degli occupati siano state dichiarate meno di 10 giornate lavorative. Siracusa è il territorio che vanta il maggior numero di occupati (27.18%) con oltre 161 giornate. Risultano evidenti irregolarità nel rapporto tra ore di lavoro effettive e dichiarate, e il sindacato ne è consapevole: “Il lavoro nero allarma ma devono preoccupare pure - commenta Marino - quelle sacche che gli esperti definiscono 'grigioscure', determinate dai comportamenti illeciti degli imprenditori disposti a dichiarare solo una piccola quota di giornate effettive. Sono comportamenti da scippatori di futuro, perché i lavoratori vengono rapinati dei loro diritti previdenziali". Ma scoprire questi illeciti si può, concentrandosi, come suggerisce la stessa Uila nazionale, sulle aree in cui viene dichiarato un numero di giornate chiaramente insufficiente per completare la lavorazione agricola.

