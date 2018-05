Agricoltura

Agricoltura, Lombardo (M5S): ''Inaccettabile taglio risorse comunitarie''

"Il taglio risorse comunitarie per il nostro Paese è inaccettabile”. Lo afferma Antonio Lombardo, componente della commissione Agricoltura alla Camera per il M5S, che, assieme ai suoi colleghi della commissione di Montecitorio, stigmatizza la sforbiciata in arrivo.

“Assurdo che il budget comunitario per le risorse agricole scivoli dal 39% del periodo 2014-20 al 29% con una riduzione per l'Italia del 5%. Questa posizione risulta del tutto inaccettabile per il nostro Paese". Lo hanno detto i deputati a margine del convegno organizzato alla Camera dei Deputati su 'Nuovi scenari per le politiche comunitari, la partita dell'Italia per il dopo 2020'.

"Bisogna partire subito con la posizione italiana nel negoziato – hanno detto -. Non possiamo arretrare sulle posizioni in favore di un agroalimentare di qualità, capace di essere competitivo sui mercati internazionali, e di produrre esternalità positive. Un grande lavoro ci aspetta anche sul fronte nazionale, bisogna semplificare le procedure amministrative e burocratiche per l'accesso agli aiuti nel primo e nel secondo pilastro, affinché le nostre battaglie a Bruxelles trovino davvero riscontro nelle realtà produttive che ogni giorno contribuiscono al nostro benessere"

