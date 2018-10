discriminazione razziale

Ai domiciliari colui che aggredì un nigeriano a Bagheria

Ai domiciliari uno dei presunti responsabili dell'aggressione a sfondo razziale di fine agosto a Bagheria.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/10/2018 - 14:56:27 Letto 370 volte

Ai domiciliari uno dei presunti responsabili dell'aggressione a sfondo razziale di fine agosto a Bagheria. Giuseppe D'Amore, 25 anni, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare della Procura di Termini Imerese per lesioni personali per avere aggredito Frederick Omonzokpia a scopo razziale: il ragazzo, di origine nigeriana, è stato picchiato a colpi di cric il 31 agosto davanti alla gelateria "Anni 20" dopo essere stato offeso per il colore della sua pelle ed essere stato invitato a "tornare al suo Paese".

"Nel corso della lite - ricostruisce la Procura - sono intervenuti anche alcuni giovani per calmare gli animi. Frederick ha scaraventato uno di loro a terra e si è dato alla fuga. A quel punto D'Amore si è armato di un cric e ha rincorso il nigeriano, seguito da un nutrito gruppo di persone". A quel punto Frederick è stato colpito al volto, subendo ferite con una prognosi di dieci giorni.

Decisive per le indagini le testimonianze delle persone presenti, che hanno confermato le offese a sfondo razziale e l'aggressione. Gli investigatori hanno poi completato le indagini grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.

Il giorno dopo l'aggressione razzista, Bagheria si è svegliata con un sussulto d'orgoglio con un'assemblea pubblica e le scuse a Federico, come lo chiamano tutti in paese, di padre Tindaro, il parroco francescano della chiesa di Sant'Antonino, che, come riferisce chi era presente, si è rivolto da "uomo bianco" al ragazzo picchiato seduto nel banco di prima fila e ha poi avvertito tutti i fedeli che avrebbe negato l'eucarestia a chi parlerà di neri, omosessuali e zingari come persone inferiori.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!