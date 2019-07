droga

Ai domiciliari spacciava droga, cocaina nascosta nel fasciatoio dei bimbi: arrestato

La Polizia di Stato interrompe un'attività di spaccio organizzata, a Brancaccio, da un arrestato domiciliare, direttamente dal suo domicilio.

Pubblicata il: 24/07/2019

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Parlatore Michele, 51enne pregiudicato palermitano di Brancaccio, poiché responsabile del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di stupefacenti.

Parlatore, in ragione di precedenti reati contestati dalle Forze dell’Ordine, già da qualche mese si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari, nel suo domicilio del quartiere.

Alla conclusione che tale domicilio fosse divenuto il riferimento di un’attività di spaccio sono giunti i poliziotti del Commissariato P.S. di “Brancaccio”, che durante i controlli effettuati in ordine alla verifica della presenza di Parlatore nel suo domicilio e, comunque, nell’espletamento dell’attività di “controllo del territorio” per le strade del quartiere, hanno registrato un’insolita presenza di persone orbitanti attorno al’abitazione dell’uomo.

Ulteruiori dubbi aveva creato il comportamento di Parlatore, proprio nel corso delle ripetute puntate della Polizia di Stato nel suo appartamento per verificarne la presenza, allorquando il malvivente avrebbe sistematicamente ritardato ad aprire la porta di casa, come se avesse voluto prima nascondere qualcosa ai poliziotti.

Qualche giorno orsono, è così scattato il blitz dei poliziotti della ”Sezione Investigativa” del Commissariato, coadiuvati dai colleghi delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

I cani antidroga Ulla e Yndira, apprezzati per il loro formidabile fiuto, hanno impiegato poco per scovare la presenza di stupefacente: ben occultati, sotto un mobile fasciatoio per bambini, si trovavano 13 involucri di carta bianca contenenti, cadauno, 5 dosi già confezionate di cocaina ed aventi, singolarmente, un peso di 0,2 grammi.

Nello stesso contesto gli agenti hanno rinvenuto anche oggetti e sostanze utili al confezionamento ed al taglio dello stupefacente, quali diluenti e bicarbonato.

Complessivamente sono state quindi sequestrate 65 dosi di cocaina e Parlatore, tratto in arresto, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso” di Pagliarelli.

