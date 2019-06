Decentramento

Aiello: ''Decentramento un'altra incompiuta di Orlando. Fallimento che inceppa la macchina comunale''

La dura denuncia del vice coordinatore cittadino della Lega e consigliere della V circoscrizione, Andrea Aiello, in merito alla mancata attuazione del decentramento a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/06/2019 - 13:02:06 Letto 381 volte

“Doveva essere una rivoluzione e invece l’attuazione del decentramento è rimasta solo nella carta. Belle parole in libertà quasi come un manifesto futurista mentre assistiamo alla lenta agonia delle circoscrizioni ormai svuotate e abbandonate a se stesse”.

È la dura denuncia del vice coordinatore cittadino della Lega e consigliere della V circoscrizione, Andrea Aiello, in merito alla mancata attuazione del decentramento a Palermo.

“Orlando è bravo a fare le sue passerelle e a lanciare invettive e strali sulla politica del governo nazionale, dimenticandosi di Palermo che da anni attende risposte proprio in quei territori che necessitano servizi adeguati ad una città che si definisce europea”.

“Caro primo cittadino - ha aggiunto Aiello - le ricordo che la sbornia di Palermo Capitale della Cultura è finita. E ad oggi non esiste un piano serio e strategico che possa attivare tutti quegli strumenti che il decentramento, anche in chiave amministrativa, prevede. In due mandati consecutivi il suo è stato un vero fallimento e la situazione è peggiorata. Basta guardare come la macchina comunale decentrata non sia adeguata”.

“Un esempio tra tutti l’emessione della carta d’identità elettronica ­- ha concluso l’esponente della Lega - che è già una realtà in tantissime città italiane e che qui da noi sta arrivando in notevole ritardo. Lei ha annunciato che a settembre dovrebbero essere emesse le prime carte. Ma il dubbio rimane soprattutto considerando che le postazioni decentrate devono essere messe nelle condizioni tecniche e di risorse umane, per dare ai cittadini un servizio ottimale. E non è per essere menagramo ma l’impresa sarà sicuramente titanica”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!