migranti

Aita Mar, Orlando: ''Mi auspico la stessa soluzione di Alan Kurdi''

''Grazie all'intervento della Protezione civile nazionale e della Croce Rossa Italiana, trovata una soluzione idonea a garantire la quarantena dei naufraghi e degli equipaggi'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2020 - 10:02:44 Letto 428 volte

"Grazie all'intervento della Protezione civile nazionale e della Croce Rossa Italiana è stata finalmente trovata, con grande razionalità e lungimiranza, una soluzione idonea a garantire la quarantena dei naufraghi e degli equipaggi coinvolti nelle operazioni di salvataggio in mare. E' una soluzione idonea a garantire il diritto all'assistenza per i naufraghi e contemporaneamente il rispetto delle precauzioni sanitarie di prevenzione del Covid-19 a tutela di tutti, a partire dalle comunità locali. Proprio per la sua strutturazione efficace e per l'affidabilità operativa ed istituzionale dei soggetti coinvolti, credo che questa soluzione possa e debba essere utilizzata d'ora innanzi per tutti i casi come quello della Alan Kurdi, a partire già in queste ore per i naufraghi e l'equipaggio della Aita Mar".

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!