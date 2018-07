''Aiutatemi, voglio festeggiare il compleanno in carcere'', preso in parola

compleanno in carcere

C’è chi vuole trascorrere il compleanno in famiglia, chi vuole magari fare un viaggio e chi invece preferisce fare una bella festa. C’è invece chi il compleanno lo ha voluto festeggiare in carcere, con i compagni di cella. Incredibile ma vero, è successo a Palermo ed è accaduto nella serata di martedì scorso, quando il 37enne Alessandro Ruggieri con una valigia ha citofonato al cancello della stazione dei carabinieri di Palermo - San Filippo Neri: "Aiutatemi, voglio andare in carcere". I militari che lo hanno ricevuto, increduli di quanto stesse accadendo, anche perchè il giovane era agli arresti domiciliari, e hanno chiesto all'interessato la ragione. Alla domanda l'uomo ha spiegato che era il suo compleanno e voleva andare in carcere a festeggiarlo proprio lì. Pertanto, è stato subito preso in parola dai carabinieri, che lo hanno arrestato nella flagranza di reato per evasione. Giudicato con rito della direttissima, per Ruggieri si sono aperte le porte del carcere. Un sogno che quindi si è avverato per il fresco 37enne.

