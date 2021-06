Aiuti alle famiglie

Aiuti alle famiglie, Regione Siciliana stanzia altri sei milioni di euro per 32 comuni

Il governo regionale ha annunciato l'arrivo di altri sei milioni di euro per 32 comuni da destinare alle famiglie in difficoltà economica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/06/2021 - 09:04:11 Letto 431 volte

Il governo regionale ha annunciato l'arrivo di altri sei milioni di euro per 32 comuni (quattro a Palermo) da destinare alle famiglie in difficoltà economica per l'acquisto di beni di prima necessità.

L'assessore regionale alle Politiche sociali, Antonio Scavone dice: "Si tratta di parte delle risorse stanziate lo scorso anno dal governo Musumeci, che aveva destinato complessivamente alla misura 100 milioni. Nei prossimi giorni arriveranno altri 6 milioni a quei Comuni che sono riusciti a caricare sulla piattaforma informatica la rendicontazione di almeno il 50 per cento delle risorse trasferite precedentemente, ossia i primi 30 milioni".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!