Al Buccheri La Ferla con una ferita al collo: svolta nelle indagini

Lo scorso 25 giugno un uomo era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale da solo, con una vistosa ferita al collo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/07/2018 - 10:52:09 Letto 521 volte

Lo scorso 25 giugno alle ore 17,20 circa, A.R. era giunto presso l'ospedale Buccheri la Ferla di Palermo, da solo, presentando una vistosa e profonda ferita da taglio all’altezza del collo. L’uomo, palermitano pluripregiudicato classe 1982 residente a Villagrazia-Falsomiele, non aveva fornito alcun particolare sull’accaduto.

I giustificati sospetti avevano portato il personale medico a chiamare il 112 informando del ricovero, e i carabinieri della compagnia di Palermo "Piazza Verdi" giunti sul posto avevano avviato le attività investigative. A.R. era grave: ricoverato in codice rosso, era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, arrivando a trovarsi anche in pericolo di vita. L’intervento, perfettamente riuscito, aveva stabilizzato le sue condizioni.

Ma l'attività dei militari non si è mai fermata, e ieri ha dato i suoi frutti con quella che potrebbe essere la conferma definitiva che i colpevoli possano adesso avere un volto: fermati, su provvedimento della Procura di Palermo, due fratelli palermitani, S.T. di 41 anni e G.T. di 29. I due sono stati condotti al carcere Pagliarelli, in attesa dell’interrogatorio. Entrambi dovranno rispondere dell’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi, accusati di aver inferto alla vittima diverse coltellate, alcune delle quali potenzialmente mortali. La lite si sarebbe scatenata per futili motivi riconducibili a vecchi rancori tra le parti.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

