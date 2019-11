migranti

Alan Kurdi, Orlando: ''Governo indichi un porto sicuro''

La nave Alan Kurdi è già da oltre una settimana in attesa di sapere dove poter attraccare.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/11/2019 - 17:08:42 Letto 363 volte

"Il Governo italiano dia al più presto alla nave Alan Kurdi l'indicazione di un porto sicuro dove far sbarcare gli 88 naufraghi salvati in mare e già provati dalla navigazione e dalle violenze subite. A maggior ragione dopo le parole della Ministra Lamorgese che ha smontato la polemica sull'aumento degli sbarchi, l'Italia non si sottragga ai propri doveri internazionali e confermi ancora una volta il primato dell'umanità e dei diritti sulla cultura della violenza e dell'indifferenza."

Lo ha affermato Leoluca Orlando, ricordando che la nave Alan Kurdi dell'organizzazione Sea Eye è già da oltre una settimana in attesa di sapere dove poter attraccare per la sicurezza dell'equipaggio e dei naufraghi.

